Фотографії Мадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
“Світлини, зроблені Мерсі Джеймс”, – зазначила вона.
Також Мадонна опублікувала відео з фотозйомок.
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У Мадонни четверо усиновлених дітей: крім Стелли, Естер і Мерсі Джеймс, є ще 15-річний син Девід Банда. Він також темношкірий. Всі прийомні діти — уродженці африканської держави Малаві. Рідні діти Мадонни – 24-річна Лурдес і 20-річний Рокко.
- Популярна співачка Мадонна приміряла капелюхи українського бренду Ruslan Baginskiy. Так, співачка позує в індивідуальній кепці baker boy RB, прикрашеній кристалами, і вовняній кепці з колекції FW.
- Також Мадонна розповіла, що зніме фільм про своє життя та кар’єру. Він стане її третьою режисерською роботою. Терміни кастингу або виробництва фільму поки не оголошені, але сценарій вже писати почали.