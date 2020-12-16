62-річна американська співачка Мадонна опублікувала фотосет своїх прийомних доньок — афро-американок: 14-річної Мерсі Джеймс і восьмирічних близнюків Стелли та Естер.

Фотографії Мадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

“Світлини, зроблені Мерсі Джеймс”, – зазначила вона.

Також Мадонна опублікувала відео з фотозйомок.

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У Мадонни четверо усиновлених дітей: крім Стелли, Естер і Мерсі Джеймс, є ще 15-річний син Девід Банда. Він також темношкірий. Всі прийомні діти — уродженці африканської держави Малаві. Рідні діти Мадонни – 24-річна Лурдес і 20-річний Рокко.