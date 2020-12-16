Фотографії Мадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

“Світлини, зроблені Мерсі Джеймс”, – зазначила вона.

Також Мадонна опублікувала відео з фотозйомок.

 

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Допис, поширений Madonna (@madonna)

У Мадонни четверо усиновлених дітей: крім Стелли, Естер і Мерсі Джеймс, є ще 15-річний син Девід Банда. Він також темношкірий. Всі прийомні діти — уродженці африканської держави Малаві. Рідні діти Мадонни – 24-річна Лурдес і 20-річний Рокко.

  • Популярна співачка Мадонна приміряла капелюхи українського бренду Ruslan Baginskiy. Так, співачка позує в індивідуальній кепці baker boy RB, прикрашеній кристалами, і вовняній кепці з колекції FW.
  • Також Мадонна розповіла, що зніме фільм про своє життя та кар’єру. Він стане її третьою режисерською роботою. Терміни кастингу або виробництва фільму поки не оголошені, але сценарій вже писати почали.