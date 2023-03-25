38-річний мільярдер і засновник корпорації Meta Platforms Inc. Марк Цукерберг та його дружина Прісцила Чан втретє стали батьками.

Про це Марк Цукерберг повідомив в Instagram.

У соцмережі Цукерберг поділився світлиною новонародженої доньки, яку батьки назвали Аурелією.

“Ласкаво просимо у світ, Аурелія Чан Цукерберг! Ти – маленьке благословення”, – підписав фото власник соцмережі Facebook.

Також Цукерберг оприлюднив фото на якому його дружина тримає доньку на руках після народження.

Нагадаємо, що у січні цього року стало відомо, що мільярдер і власник соцмережі Facebook Марк Цукерберг і його дружина, філантропка та педіатриня Прісцила Чан чекають на дитину.

“Щасливого Нового року! Ось усі пригоди та любов, що чекають у 2023 році”, – написав Цукерберг, додавши фото, на якому торкається випуклого живота дружини.

Марк Цукерберг та Прісцілла Чан познайомилися у 2003 році на вечірці під час навчання у Гарварді. Натомість одружилася пара у 2012 році.

Через три роки, 2 грудня 2015 року, у подружжя народилася перша донька – Максима, а 28 серпня 2017 року друга донька – Августа.