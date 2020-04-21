Відео опубліковано на YouTube-каналі програми “Good Morning America”.



Дружина принца Гаррі взяла участь в озвучуванні фільму “Слон” (Elephant). Інтерв’ю було записано ще минулого літа, коли Меган таємно працювала на студії. Однак бесіду з герцогинею і фрагменти документального фільму видали в ефір тільки зараз. Кадри нового проекту Disney + оприлюднили в ефірі програми “Доброго ранку, Америка” (Good Morning America).

У проморолику Маркл розповіла про своє знайомство зі слонами і про те, як вони її надихають. Дружина принца Гаррі подякувала творцям кінострічки за запрошення в свою команду.

“У мене був досвід спілкування зі слонами в їх природному середовищі існування. Коли ви проводите багато часу з цими тваринами, то розумієте, що повинні зробити щось для збереження їх безпеки. Ці створіння дуже величні, але в той же час вони дуже чутливі. У цьому фільмі ви побачите, наскільки вони чудові. Їх тісний зв’язок в стаді, турбота про своє потомство … насправді слони набагато більше схожі на нас, ніж ви думали”, – заявила Меган.

Варто відзначити, що герцогиня уклала з компанією контракт ще в січні і подарувала новій картині свій голос за кадром.

Весь її дохід від цього проекту буде перерахований в фонд “Слони без кордонів”, який займається охороною дикої природи і допомагає захистити тварини від браконьєрства.