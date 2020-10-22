Меган Маркл і принц Гаррі запустили сайт благодійного фонду і пояснили його назву

Зазначається, що благодійний фонд Меган і Гаррі назвали Archwell в честь їхнього первістка Арчі. Поки на сайті фонду працює лише головна сторінка, де є інформація про походження назви. Слово Archwell складається із грецького слова arche – “джерело дії” і англійського слова well – колодязь, багате джерело, місце, де слід рити, копати.
Крім того, на сайті можна залишити електронну адресу для отримання іменної розсилки від Гаррі і Меган.
Раніше подружжя повідомило, що мета їхньої діяльності за межами королівської сім’ї полягає в тому, щоб приводити людей до експертів і пояснювати, яким чином те, що відбувається в онлайн-просторі, впливає на світ.
“Ми зіткнулися з глобальною кризою, глобальною кризою ненависті, глобальної дезінформації і глобальною кризою охорони здоров’я”, – заявив принц Гаррі.
- Раніше Герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі Меган Маркл під час виступу на Віртуальному саміті найвпливовіших жінок наступного покоління порівняла людей, які зловживають соцмережами, з наркозалежними.
- Герцог і герцогиня Сассекські, Меган Маркл і принц Гаррі, дали інтерв’ю в рамках проєкту TIME100 Talks щодо ролей онлайн-платформ в цифровому світі.