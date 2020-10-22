Меган Маркл і принц Гаррі запустили сайт благодійного фонду і пояснили його назву

Меган Маркл та принц Гаррі зробили ще один самостійний крок окремо від королівської сім’ї. Подружжя запустило сайт благодійного фонду Archwell, про створення якого стало відомо весною цього року.

Зазначається, що благодійний фонд Меган і Гаррі назвали Archwell в честь їхнього первістка Арчі. Поки на сайті фонду працює лише головна сторінка, де є інформація про походження назви. Слово Archwell складається із грецького слова arche – “джерело дії” і англійського слова well – колодязь, багате джерело, місце, де слід рити, копати.

Крім того, на сайті можна залишити електронну адресу для отримання іменної розсилки від Гаррі і Меган.

Раніше подружжя повідомило, що мета їхньої діяльності за межами королівської сім’ї полягає в тому, щоб приводити людей до експертів і пояснювати, яким чином те, що відбувається в онлайн-просторі, впливає на світ.

“Ми зіткнулися з глобальною кризою, глобальною кризою ненависті, глобальної дезінформації і глобальною кризою охорони здоров’я”, – заявив принц Гаррі.