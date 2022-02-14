У ніч із 13 на 14 лютого відбулася одна із найважливіших спортивних подій у світі – фінал з американського футболу "Супербоул" (Super Bowl LVI). Під час перерви матчу виступили зіркові виконавці Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Кендрік Ламар та Мері Джей Блайдж.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Змагання між “Лос-Анджелес Ремс” та “Цинциннаті Бенгалс” завершилося перемогою перших. Гра завершилася із рахунком 23:20. Клуб став переможцем цього турніру вдруге у своїй історії.

Шоу у 2022 році влаштували спільно із Roc Nation та розважально-спортивною компанією на чолі з репером Jay-Z. Остання команда співпрацювала із фінальним матчем сезону Національної футбольної ліги (НФЛ) у 2019 році. Ліга відновляла стосунки з артистами, які не виступали разом.

Eminem виконав “Lose Yourself”, який вважається його гімном самовизначення з біографічного фільму “8 миль”. Після чого він підтримав Коліна Кеперніка, колишнього квотербека, який, починаючи з 2016 року, ставав на коліна під час виконання національного гімну на знак протесту проти жорстокості поліції та расової несправедливості. Також цей жест означає підтримку Black Lives Matter, тобто “життя чорношкірих важливі”. Подивитися відео можна за посиланням.

Довідка. Супербоул — фінальна гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги США. Спортивне змагання та масштабний концерт протягом багатьох років Super Bowl Sunday став майже святом у Сполучених Штатах Америки.

Для рекламної галузі “Супербоул” іноді порівнюють із Оскаром для кіноіндустрії. Зазвичай гру дивляться понад 100 мільйонів людей, що є найбільшою авдиторією для американського телебачення. Оскароносна режисерка Хлої Чжао зняла рекламку на 30 секунл, яка обійдеться компаніям у рекордні 7 мільйонів доларів. Під час рекламних перерв на екранах з’явилися низка провідних зірок – Зендея, Арнольд Шварценнеггер, Ліндсей Логанн, Гвінет Петлроу, Снуп Догг, Сальма Хаєк, Марта Стюарт, Серена Вільямс.

Також Super Bowl-2022 предтендує на одразу кілька рекордів. Саму гру провели чи не найдорожчій спортивній арені у світі – новозбудованому стадіоні SoFi у Лос-Анджелесі. Його будівництво обійшлося в 5,5 мільярдів доларів. Арена може вмістити сто тисяч глядачів й пропонує VIP-умови для “шику і гламуру, стилю життя Голлівуду”.