Український рок-гурт Green Grey організував концерт у новому форматі — музиканти виступали на сцені, яка була обладнана на даху будівлі, а глядачі розташувалися на балконах 13-поверхового київського готелю Bratislava.

Про це повідомляється на сторінці групи в Facebook.

На сторінці гурту в Facebook підкреслюється, що виступ на даху будівлі є першим у світі вертикальним концертом.

Глядацькі балкони зайняли сім поверхів – квитки продавалися в номери, розташовані з п’ятого по 11-й поверх 13-поверхового готелю. При цьому в кожному номері перебували не більше чотирьох осіб.

Сцена для виступу була змонтована на даху сусіднього будинку.

Запис тригодинного виступу рок-колективу опубліковано на YouTube-каналі музикантів, а потім його заблокували.

Переглянути цей допис в Instagram #greengrey #zinteco #alight Допис, поширений Olga Kushpitovska (@o_kushpitovska) 7 Чер 2020 р. о 11:32 PDT