Про це повідомляється на сторінці групи в Facebook.
На сторінці гурту в Facebook підкреслюється, що виступ на даху будівлі є першим у світі вертикальним концертом.
Глядацькі балкони зайняли сім поверхів – квитки продавалися в номери, розташовані з п’ятого по 11-й поверх 13-поверхового готелю. При цьому в кожному номері перебували не більше чотирьох осіб.
Сцена для виступу була змонтована на даху сусіднього будинку.
Запис тригодинного виступу рок-колективу опубліковано на YouTube-каналі музикантів, а потім його заблокували.
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