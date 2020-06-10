Про це повідомляється на сторінці групи в Facebook. 

На сторінці гурту  в Facebook підкреслюється, що виступ на даху будівлі є першим у  світі вертикальним концертом.

Глядацькі балкони зайняли сім поверхів – квитки продавалися в номери, розташовані з п’ятого по 11-й поверх 13-поверхового готелю. При цьому в кожному номері перебували не більше чотирьох осіб.

Сцена для виступу була змонтована на даху сусіднього будинку.

Запис тригодинного виступу рок-колективу опубліковано  на YouTube-каналі музикантів, а потім його  заблокували.

 

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#greengrey #zinteco #alight

Допис, поширений Olga Kushpitovska (@o_kushpitovska)