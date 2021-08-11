#Букви розповідають, якого успіху досягла зірка за цей час.

Сімейство Кардаш’ян-Дженнер перебуває у центрі уваги з 2007 року, коли розпочалося реаліті-шоу про їхнє життя. Кайлі, як і її знамениті сестри, з дитинства будувала медійну кар’єру. У 2014 році вона потрапила до списку найвпливовіших підлітків США завдяки її впливу на тінейджерів у соціальних мережах.

Дженнер дуже швидко зрозуміла, що може використати свій вплив та медійність задля побудови бізнесу. У 2015 році вона заснувала б’юті-компанію “Kylie Cosmetics”. Зараз цей бренд косметики вважають одним з найуспішніших у світі.

В Instagram бренд має понад 25 млн підписників. “Kylie Cosmetics” приносить своїй власниці 200 млн доларів прибутку.

Бізнес мільярдерки Кайлі Дженнер почав процвітати з появою її знаменитих наборів Kylie Lip Kits. З того часу бренд випускає різноманітні продукцію, починаючи від тіней для повік і закінчуючи консилерами. За сім років роботи Кайлі Дженнер також запустила лінію продукції для догляду за шкірою та тілом разом із Кайлі Скін. Нещодавно Дженнер запустила Kylie Baby, яка буде орієнтована на немовлят.

Знаменитість ніколи не упускає можливості презентувати нову лінійку косметики. На честь свого 24-го дня народження бренд Кайлі випустив спеціальну колекцію косметики.

До неї увійшли палетка тіней для повік з різними фактурами, підводки для очей, сироватка і блиски для губ, універсальний хайлайтер й блискучий крем для тіла.

У 2019 році Кайлі Дженнер стала наймолодшою мільярдеркою світу за версією журналу Forbes.

Однак вже у травні 2020 року журнал відібрав статус наймолодшої мільярдерки у Кайлі Дженнер. Forbes заявив, що бізнес Дженнер не приносить таких прибутків, як думали аналітики. Також Forbes звинуватив сім’ю зірки у тому, що вона свідомо завищила розмір статків Кайлі.

Сама Дженнер заявила, що рішення журналу базується на “кількох припущеннях та неточностях”.

“А я думала, що це авторитетний сайт”, – заявила вона.

Модель зустрічалась з відомими виконавцями. Зокрема, її ексбойфрендом став репер Tyga. Пара зустрічалася протягом кількох років, а у травні 2016 року взяла паузу у стосунках.

У травні 2017 року Дженнер почала зустрічатися з репером Тревісом Скоттом. 1 лютого 2018 року у Кайлі й Тревіса народилася донька Стормі Вебстер, якій присвячена її колекція косметики. Наразі Кайлі й Тревіс розлучені, але досі проводять час разом.

Зараз в Instagram за Кайлі Дженнер стежать понад 257 млн користувачів. Її світлина з новонародженою донькою набрала найбільшу кількість вподобань до січня 2019 року.

Але цей рекорд побила фотографія курячого яйця.