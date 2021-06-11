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Наомі Кемпбелл поділилася архівними світлинами на початку кар’єри

Британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл поділилася з фоловерами архівними світлинами на піку кар’єри.

П’ятниця, 11 червня 2021, 20:44

Фото з’явилися в Instagram зірки.

Зокрема, 51-річна Кемпбелл опублікувала три світлини з однієї фотосесії. Фото зробив культовий фотограф Стівен Мейзел.

Раніше супермодель ніколи не публікувала цю серію. На фото вона зовсім юна. Кемпбелл позує у сукнях та трендовій сьогодні хустині в горох.

Нагадаємо, що 18 травня супермодель Наомі Кемпбелл повідомила радісну звістку – вона вперше стала мамою. Кемпбелл поділилася зворушливим фото крихітних ніжок малюка, які вона тримає у своїй руці.

Подробиць про народження первістка супермодель не повідомляє. Так само залишається таємницею стать дитини та її ім’я.

Ймовірно, зірка скористалася послугами сурогатної матері, оскільки про її вагітність нема жодної інформації.

  • Про неї жартують: весь світ — її подіум. Легендарна супермодель Наомі Кемпбелл у свої 51 виглядає так само чудово, як і у 20-30. Як модель підтримує свою красу – читайте в матеріалі #Букв.
Теги: фото, Наомі Кемпбелл, юність

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