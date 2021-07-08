Японська тенісистка, колишня перша ракетка світу в жіночому одиночному розряді, Наомі Осака, яка відмовилася від участі у Відкритому чемпіонаті Франції та Вімблдоні через психічне здоров'я, закликала дівчат по всьому світу визнати, що вони різні.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Відео Осаки, однієї з ймовірних претенденток на золоту медаль на Олімпійських іграх в Токіо, було знято в рамках кампанії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) “Разом сильніші”, покликаній показати, що визначення олімпійця ширше, ніж іноді думають.

“Люди можуть подумати, що я тиха. Інша. Що я не вписуюся в рамки того, яким повинен бути олімпієць. Але я доводжу, що визначення ширше, ніж думають люди”, – заявила Осака.

“Я хочу надихнути дівчат, які бачать мене прямо зараз. Тих, яких деякі люди вважають занадто іншими. І якщо ми не відповідаємо очікуванням людей про те, якими ми повинні бути, – це добре. Це просто означає, що ми єдині, хто може це змінити”, – додала вона.

У ролику також показані кадри, як Осака збирається виступати на тенісному корті, а потім танцює в центральному районі Токіо Сібуя і сміється перед дзеркалом разом зі своєю сестрою.