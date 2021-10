Напередодні Гелловіну: Гейлі Бібер повторила культові образи Брітні Спірс

Фото з’явилися в Instagram Бібер.

Гейлі повторила культові образи Брітні з кліпів Baby One More Time й Oops…I Did it Again, а також з обкладинки журналу Rolling Stone за квітень 1999 року.

“Першим концертом, на якому я побувала, був виступ королеви Брітні Спірс, і це мене вразило”, – зазначила Гейлі.

На момент публікації цього матеріалу допис Гейлі Бібер вподобали понад 2,7 млн користувачів.