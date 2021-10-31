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Напередодні Гелловіну: Гейлі Бібер повторила культові образи Брітні Спірс

Американська модель Гейлі Бібер напередодні Гелловіну поділилася серією світлин, на яких повторила знамениті образи попспівачки Брітні Спірс.

Неділя, 31 жовтня 2021, 11:30

Фото: Getty Images

Фото з’явилися в Instagram Бібер.

Гейлі повторила культові образи Брітні з кліпів Baby One More Time й Oops…I Did it Again, а також з обкладинки журналу Rolling Stone за квітень 1999 року. 

Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

“Першим концертом, на якому я побувала, був виступ королеви Брітні Спірс, і це мене вразило”, – зазначила Гейлі.

На момент публікації цього матеріалу допис Гейлі Бібер вподобали понад 2,7 млн користувачів.

Нагадаємо, що раніше користувачі соціальних мереж поширювали відеоролик, на якому співак Джастін Бібер начебто кричить на свою дружину — Гейлі Бібер. Однак очевидці спростовують сварку. Детальніше про це – у матеріалі.

Теги: фото, Брітні Спірс, Гейлі Бібер, Гелловін

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