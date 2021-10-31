Напередодні Гелловіну: Гейлі Бібер повторила культові образи Брітні Спірс

Фото з’явилися в Instagram Бібер.
Гейлі повторила культові образи Брітні з кліпів Baby One More Time й Oops…I Did it Again, а також з обкладинки журналу Rolling Stone за квітень 1999 року.
“Першим концертом, на якому я побувала, був виступ королеви Брітні Спірс, і це мене вразило”, – зазначила Гейлі.
На момент публікації цього матеріалу допис Гейлі Бібер вподобали понад 2,7 млн користувачів.
Нагадаємо, що раніше користувачі соціальних мереж поширювали відеоролик, на якому співак Джастін Бібер начебто кричить на свою дружину — Гейлі Бібер. Однак очевидці спростовують сварку. Детальніше про це – у матеріалі.
- Потім Гейлі Бібер вперше прокоментувала чутки про конфлікти у шлюбі зі співаком Джастіном Бібером. За її словами, їхні стосунки лише міцнішають.