Напередодні Гелловіну: Гейлі Бібер повторила культові образи Брітні Спірс

Нагадаємо, що раніше користувачі соціальних мереж поширювали відеоролик, на якому співак Джастін Бібер начебто кричить на свою дружину — Гейлі Бібер. Однак очевидці спростовують сварку. Детальніше про це – у матеріалі.

Потім Гейлі Бібер вперше прокоментувала чутки про конфлікти у шлюбі зі співаком Джастіном Бібером. За її словами, їхні стосунки лише міцнішають.