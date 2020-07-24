Paramount Pictures назвала дату прем'єри нового фільму за мотивами популярної комп'ютерної гри про їжака Соніка — Sonic the Hedgehog 2.

Про це повідомляє видання Variety.

Як повідомлялося раніше, Paramount Pictures та Sega Sammy почали роботу над сиквелом фільму за мотивами популярної комп’ютерної гри про їжака Соніка.

У четвер, 23 липня, студія Paramount Pictures оголосила дату прем’єри фільму. Він має вийти 8 квітня 2022 року.

Відомо, що режисером фільму буде Джефф Фаулер, який працював над першою частиною кінострічки. Сценарій писатимуть Пет Кейсі і Джош Міллер. Інформації про сюжет сиквела поки немає.