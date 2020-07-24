Про це повідомляє видання Variety.
Як повідомлялося раніше, Paramount Pictures та Sega Sammy почали роботу над сиквелом фільму за мотивами популярної комп’ютерної гри про їжака Соніка.
У четвер, 23 липня, студія Paramount Pictures оголосила дату прем’єри фільму. Він має вийти 8 квітня 2022 року.
Відомо, що режисером фільму буде Джефф Фаулер, який працював над першою частиною кінострічки. Сценарій писатимуть Пет Кейсі і Джош Міллер. Інформації про сюжет сиквела поки немає.
- Нагадаємо, в травні минулого року вийшов перший трейлер екранізації популярної відеогри про їжачка Соніка.
- Після публікації трейлера фільму та критики фанатів Джефф Фаулер повідомляв, що зовнішній вигляд Соніка в екранізації гри змінять.
- У листопаді 2019 року студія Paramount Pictures випустила новий трейлер фільму з оновленим дизайном головного героя.
- У лютому поточного року відбулася прем’єра фільму про Соніка. За перші вихідні він зібрав в кінотеатрах близько 57 мільйонів доларів.