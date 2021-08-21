Про це повідомили в офіційному Twitter-акаунті бондіани.

Прем’єрний показ відбудеться  в лондонському королівському Альберт-холі. Продюсери та режисер вийдуть на червону доріжку спільно  актором Деніелом Крейгом.

За сюжетом фільму агент Бонд  насолоджуватиметься пенсією на Ямайці. До нього по допомогу звернеться старий друг і агент ЦРУ Фелікс Лайтер. Бонд вирішує тимчасово повернутися на службу. Його завдання — врятувати викраденого вченого. Однак місія виявиться складнішою, ніж очікувалося. Ще й надто, Бонда накриють емоції, пов’язані з його коханою Мадлен Суонн,  що зрадила його.

Зазначимо, що вихід картини кілька разів переносили через пандемію коронавірусу. Після першого перенесення прем’єра фільму повинна була відбутися 12 листопада в Великобританії й 20 листопада в Північній Америці. Потім очікувалося, що фільм вийде в прокат 2 квітня 2021 року на рік пізніше, ніж планувалося спочатку.

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