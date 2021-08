Про це повідомили в офіційному Twitter-акаунті бондіани.

Прем’єрний показ відбудеться в лондонському королівському Альберт-холі. Продюсери та режисер вийдуть на червону доріжку спільно актором Деніелом Крейгом.

За сюжетом фільму агент Бонд насолоджуватиметься пенсією на Ямайці. До нього по допомогу звернеться старий друг і агент ЦРУ Фелікс Лайтер. Бонд вирішує тимчасово повернутися на службу. Його завдання — врятувати викраденого вченого. Однак місія виявиться складнішою, ніж очікувалося. Ще й надто, Бонда накриють емоції, пов’язані з його коханою Мадлен Суонн, що зрадила його.

The World Premiere for #NoTimeToDie will take place on Tuesday 28 September 2021 at London’s @RoyalAlbertHall. Producers Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and director Cary Joji Fukunaga will join Daniel Craig on the red carpet. pic.twitter.com/EhlCPira6f

— James Bond (@007) August 20, 2021