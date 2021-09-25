Американський актор Майкл Кеннет Вільямс, відомий за серіалами "Підпільна імперія" і "Прослушка", помер від передозування наркотиками.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, посилаючись на висновок судмедекспертів.

Згідно з заявою експертів, смерть Вільямса настала внаслідок передозування героїну, кокаїну, фентанілу і парафторфентанілу.

54-річний актор був знайдений непритомний племінником у своєму будинку в Нью-Йорку 6 вересня.

Раніше Вільямс відверто розповів про своє вживанні наркотиків.

У 2012 році він згадав, що, знімаючись у “Прослушці”, усвідомив, що вживає наркотики “в страшних місцях з жахливими людьми”. Однак він додав, що не приймав “нічого сильнішого”, ніж кокаїн і марихуана.

“Я грав з вогнем. Це було лише питання часу, коли мене спіймають, і я опинюся на обкладинці таблоїдів, або я потраплю в тюрму, або, що ще гірше, я загину”, – говорив тоді актор.