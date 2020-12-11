Ролик опубліковано на YouTube-каналі сервісу.

Фільм є екранізацією книги “Доброго ранку, Північ” Лілі Брукс-Далтон. Його прем’єра відбудеться вже 23 грудня.

Режисером стрічки виступив Джордж Клуні, який також зіграв головну роль в “Північному небі”. Зокрема, актор зіграв немолодого астронома Августина Лофтхауса, який працює на арктичній дослідній станції, і в один прекрасний день розуміє, що на Землі сталася катастрофа.

І ось тепер йому належить зв’язатися з екіпажем NASA, який щойно відкрив живий супутник на орбіті Юпітера, що їм краще залишитися там. Але передати сигнал буде непросто.

У фільмі також знялися Фелісіті Джонс, Кайл Чендлер і Девід Ойелоуо.