Netflix показав нові обладунки Відьмака

Фото опубліковано в Twitter-акаунті Netflix.

“Його характеру вистачить, щоб протистояти будь-якому заклинателю, але він володіє вірним мечем, до якого підійде нова броня”, – підписали представники сервісу кадри з персонажем в новому образі.

Новий сезон буде називатися не просто “Відьмак-2” – він повинен отримати підзаголовок “Таємничі монстри”.

Прем’єра сезону, в якому головний герой зіткнеться з таємничими монстрами, запланована на 2021 рік.

Як відомо, перший сезон “Відьмака” вийшов на Netflix у грудні минулого року. Головний його герой Геральт – мисливець за монстрами, котрий піддався в дитинстві серії мутацій.

“Відьмак” став одним із найпопулярніших серіалів на платформі.