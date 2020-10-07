Covid-19 Україна

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Netflix показав нові обладунки Відьмака

Стримінговий сервіс Netflix  показав нові обладунки головного героя серіалу "Відьмак".

Середа, 7 жовтня 2020, 22:55

Фото опубліковано в Twitter-акаунті Netflix.

“Його характеру вистачить, щоб протистояти будь-якому заклинателю, але він володіє вірним мечем, до якого підійде нова броня”, – підписали представники сервісу кадри з персонажем в новому образі.

Новий сезон буде називатися не просто “Відьмак-2” – він повинен отримати підзаголовок “Таємничі монстри”.

Прем’єра сезону, в якому головний герой зіткнеться з таємничими монстрами, запланована на 2021 рік.

Як відомо, перший сезон “Відьмака” вийшов на Netflix у грудні минулого року. Головний його герой Геральт – мисливець за монстрами, котрий піддався в дитинстві серії мутацій.

“Відьмак” став одним із найпопулярніших серіалів на платформі.

Теги: фото, Відьмак, серіал

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