Ролик опубліковано на Youtube-каналі Movieclips Trailers.

Напередодні Disney та 20th Century Fox провели спільний онлайн-захід на майданчику [email protected], присвячений фільму “Нові мутанти”, прем’єра якого очікується наступного місяці.

В рамках панельної дискусії був представлений уривок з фільму, на якому показано, яким буде його початок. Сцена триває близько 3 хвилин.

Як відомо, “Нові мутанти” — це тринадцятий і останній фільм кіносеріі “Люди Ікс” поза кіновсесвіту Marvel.

Стрічка розповідає про п’ятьох юних мутантів, яких проти їхньої волі тримають на секретному об’єкті. Тут вони виявляють у себе надздібності і починають боротьбу з гріхами минулого заради свого порятунку.

Режисер срічки — Джош Бун. Головні ролі виконали Аня Тейлор-Джой, Мейсі Вільямс, Чарлі Хітон, Генрі Зага, Блю Хант.

Спочатку фільм мав вийти 12 квітня 2018 го року. Однак прем’єра була перенесена на лютий 2019 в зв’язку з одночасним виходом фільму “Дедпул 2”. Пізніше прем’єру фільму перенесли на серпень 2019 через вихід фільму “Темний Фенікс”.

У березні 2019 року Disney придбала кіностудію 21st Century Fox. У серпні Disney прийняла рішення призупинити розробку нових фільмів для студії Fox і переорієнтувати свою продукцію після повідомлення про збитки компанії на 170 мільйонів доларів.