#Букви зібрали образи українських та зарубіжних знаменитостей.
Деякі вирішили “вдягнути” ковдру замість подушки, як, наприклад, телеведуча Леся Никитюк.
Екссолістка групи NIKITA, DJ NANA:
Соліст гурту O. Torvald Женя Галич:
Ведуча “ТСН” Соломія Вітвіцька:
Дочка Олі Полякової – Марія:
Слава Камінська з гурту “НеАнгели”:
Сергій Мартинюк, вокаліст групи “Фіолет”.
Акторка Наталя Денисенко:
Каті Анджел, відеоблогерка:
Відеоблогерка Juju Fitcats:
Взяли у флешмобі і діти, і навіть тварини:
Ще трохи образів:
- Раніше український репер та продюсер Потап приєднався до популярного флешмобу FlipTheSwitch, обмінявшись вбранням із Настею Каменських.