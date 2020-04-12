#Букви зібрали образи українських та зарубіжних знаменитостей.

Деякі вирішили “вдягнути” ковдру замість подушки, як, наприклад, телеведуча Леся Никитюк.

леся никитюк

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Екссолістка групи NIKITA, DJ NANA:

Экс-солистка группы NIKITA, DJ NANA

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Соліст гурту O. Torvald Женя Галич:

Женя Галич

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Ведуча “ТСН” Соломія Вітвіцька:

ведущая

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Дочка Олі Полякової – Марія:

Слава Камінська з гурту “НеАнгели”:

Слава Каминская

Сергій Мартинюк, вокаліст групи “Фіолет”.

Акторка Наталя Денисенко:

Наталья Денисенко

Каті Анджел, відеоблогерка:

Відеоблогерка Juju Fitcats:

Взяли у флешмобі і діти, і навіть тварини:

Ще трохи образів: