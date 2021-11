12 листопада зірка українського електро-фольку ONUKA, відомий саунд продюсер The Maneken, українсько-данський художник Сергій Святченко та данський балетмейстер Себастіан Клоборг представлять мультимедійний онлайн-проєкт “Український конструктивізм“.

“Український конструктивізм“ — це цифрове дійство, яке було створено завдяки глибокому дослідженню архітектури та історії України. На його меті — привернути увагу до проблеми збереження культурної спадщини країни.

Мультимедійне дійство складається з двох частин. Перша ― це кроссекторальний міжнародний мистецький проєкт на перетині сучасного візуального мистецтва, балету, електрофолк музики та історичної драми. Друга ― публічна фестивальна програма, яка охоплює дискусії, круглі столи, майстер-класи, ярмарок ініціатив.

Створювала цей проєкт українсько-данська творча група, до якої увійшли художник Сергій Святченко, балетмейстер Себастіан Клоборг, історикиня архітектури Євгенія Губкіна (співавторка книги Soviet Modernism. Brutalism. Post-modernism. Buildings and Structures in Ukraine 1955-1991) й історик Ярослав Переходько. ONUKA ж та The Maneken створили музику для цього проєкту.

Сценарій ґрунтується на глибокому дослідженні архітектури та історії України.

“Оскільки феномен конструктивізму у світовому культурному дискурсі репрезентований виключно як російський авангард і російський конструктивізм, головна ідея нашого проєкту ― просування українського конструктивізму як культурного бренду та самобутнього елементу національної ідентичності”, ― зазначила дослідниця модернізму Євгенія Губкіна в коментарі виданню ELLE.

Сценарій цифрового дійства заснований на реальних подіях. В центрі сюжету ― спогади про перебування у Харкові на початку 1930-х років Лотти Бейсе ― молодої німецької архітекторки-модерністки з Баугаузу. Події розгортаються на фоні переходу від “соціалістичного будівництва” часів НЕПу і націонал-комунізму до індустріалізації й тоталітаризму Сталіна. З постанням в Радянському Союзі тоталітарної системи українське мистецтво, наука й архітектура йдуть на спад.