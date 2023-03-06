Опублікувано кадри із фільму "Джокер: Божевілля на двох". Прем'єру стрічки заплановано на 4 жовтня 2024 року.

Про це повідомило Hypebeast.

Фотографії зі знімального майданчика показав актор Хоакін Фенікс, який і грає роль титулованого злочинця-джокера. На світлинах видно, що, ймовірно, у нього буде двійник.

Актор одягнений у брудний костюм, а його макіяж Джокера ніби розмазаний. Актор з’являється зокрема в образі Артура, якого поранено. Поруч із ним видно ще одного Джокера, одягненого у класичний яскраво-червоний костюм, із зеленим волоссям і клоунським макіяжем.

На інших фото Артур втікає від двох персонажів, серед яких – класичний Джокер. Також з’явилося відео сцени погоні, яка, видається, відбувається посеред вулиць міста.

Essa cena vai ser bem interessante ein! Mais detalhes da cena de perseguição do Coringa que estão filmando hoje no set de #Joker2: Folie à Deux pic.twitter.com/AsJuT1UQ6C — DCVERSO (@DCverso1) March 4, 2023

На сьогодні мало відомо про сюжет майбутнього фільму. Проте винятком є той факт, що у продовженні Леді Гага зіграє Харлі Квінн.