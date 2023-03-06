Про це повідомило Hypebeast.

Фотографії зі знімального майданчика показав актор Хоакін Фенікс, який і грає роль титулованого злочинця-джокера. На світлинах видно, що, ймовірно, у нього буде двійник.

Актор одягнений у брудний костюм, а його макіяж Джокера ніби розмазаний. Актор з’являється зокрема в образі Артура, якого поранено. Поруч із ним видно ще одного Джокера, одягненого у класичний яскраво-червоний костюм, із зеленим волоссям і клоунським макіяжем.

Фото: Jpuphotogallery

На інших фото Артур втікає від двох персонажів, серед яких – класичний Джокер. Також з’явилося відео сцени погоні, яка, видається, відбувається посеред вулиць міста.

На сьогодні мало відомо про сюжет майбутнього фільму. Проте винятком є той факт, що у продовженні Леді Гага зіграє Харлі Квінн.

Фото: Jpuphotogallery

Фото: Jpuphotogallery

Фото: Jpuphotogallery

Фото: Jpuphotogallery

Фото: Jpuphotogallery