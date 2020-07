Відео опубліковано на YouTube-каналі Walt Disney Studios.

Сюжет цієї книги заснований на реальних подіях, що відбулися з горилою Айваном, який прославився своїми малюнками, виконаними в “пальчиковій техніці”.

За сюжетом картини горила Айван був розлучений у дитинстві зі своєю сім’єю. Він живе в торговому центрі і виступає в маленькому цирку. Через багато років до нього в звіринець підселюють маленьку слониху Рубі, яка нагадує Айвану про будинок і пропонує план втечі. Його тягне в джунглі, але і з добрим власником ТЦ Маком (Брайан Кренстон) якось сумно прощатися.

Прем’єра фільму на Disney + намічена на 14 серпня.

В озвучці також брали участь Сем Рокуелл, Хелен Міррен, Брайан Кренстон і Денні ДеВіто. Режисером виступила Теа Шеррок.

Стрічку знято за однойменним романом американської письменниці Кетрін Епплгейт The One and Only Ivan (“Айван, єдиний і неповторний”), який в 2013 році був удостоєний медалі Ньюбері.