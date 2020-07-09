Відео опубліковано на YouTube-каналі Walt Disney Studios.
Сюжет цієї книги заснований на реальних подіях, що відбулися з горилою Айваном, який прославився своїми малюнками, виконаними в “пальчиковій техніці”.
За сюжетом картини горила Айван був розлучений у дитинстві зі своєю сім’єю. Він живе в торговому центрі і виступає в маленькому цирку. Через багато років до нього в звіринець підселюють маленьку слониху Рубі, яка нагадує Айвану про будинок і пропонує план втечі. Його тягне в джунглі, але і з добрим власником ТЦ Маком (Брайан Кренстон) якось сумно прощатися.
Прем’єра фільму на Disney + намічена на 14 серпня.
В озвучці також брали участь Сем Рокуелл, Хелен Міррен, Брайан Кренстон і Денні ДеВіто. Режисером виступила Теа Шеррок.
Стрічку знято за однойменним романом американської письменниці Кетрін Епплгейт The One and Only Ivan (“Айван, єдиний і неповторний”), який в 2013 році був удостоєний медалі Ньюбері.
- Раніше відомий американський режисер Девід Лінч опублікував в Мережі архівне відео — свій короткометражний анімаційний фільм “Fire”.
- Згодом Лінч почав публікувати в Мережі частинами свій короткометражний фільм “Кролики”, знятий в 2002 році.