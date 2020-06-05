Відео опубліковано французьким онлайн-виданням Digital Ciné.
“Літо 85-го” — драма про 16-річного юнака на ім’я Алексіс, який проводить літо на морському курорті, де закохується в 18-річного Давида. В основі сюжету фільму — роман британського письменника Ейдена Чемберса “Станцюй на моїй могилі”.
Сценарій для стрічки Озон написав самостійно. При цьому він змінив місце дії: замість англійського курорту — французький. Зйомки фільму проходили в Нормандії в травні-червні минулого року.
На початку червня стало відомо, що “Літо 85-го” потрапив в список Каннського фестивалю. Прем’єра фільму відбудеться 15 липня 2020 року.
- Як повідомлялося раніше, організатори Каннського фестивалю відмовилися від проведення заходу в онлайн-форматі.
- У травні було оголошено, що Каннський кінофестиваль проведе відбір фільмів на початку червня і конкурсні покази спільно з іншими фестивалями, включаючи Венеціанський, восени.