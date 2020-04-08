У віці 80 років помер актор Аллен Гарфілд, який знявся у фільмах "Нешвілл", "Беверлі-Хіллз, поліцейський II", "Дев'ята брама" та інших.

Про це пише видання The Hollywood Reporter.

За словами сестри актора Лоїс Гурвіц, Аллен Гарфілд помер від ускладнень коронавируса.

Раніше актриса Роні Блейклі також повідомила про смерть Гарфілда, вказавши, що причиною був COVID-19. Гарфілд та Блейкли грали чоловіка і дружину в “Нешвіллі” Роберта Альтмана (1975).

Аллен Гарфілд народився 22 листопада 1939 року в Ньюарку. Зніматися в кіно почав в 30 років. Він грав ролі у Вуді Аллена (“Банани”), Френсіса Форда Копполи (“Розмова”, “Клуб Коттон”), Романа Поланскі (“Дев’ята брама”) і Віма Вендерса (“Стан речей”, “Коли настане кінець світу”) .

Також зіграв Луї Майера в “Гейбл і Ломбард” (1976) і начальника поліції Гарольда Латса в “Беверлі-Хіллз, поліцейський II” (1987); знявся також в “пустелях квітці” (1986), “Дике Трейсі” (1990), “Доля включає радіо” (1995) і “Величному” (2001).