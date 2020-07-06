Пам'яті Енніо Морріконе: відомі саундтреки італійського композитора

#Букви зібрали найвідоміші хіти видатного композитора.
Друг і адвокат сім’ї композитора Джорджіо Ассума повідомив, що маестро “зберіг до останнього повну ясність розуму і велику гідність”.
Енніо Морріконе створив музику для десятків фільмів, які увійшли в історію кіно – “Одного разу в Америці”, “За жменю доларів”, “Хороший, поганий, злий”, “Новий кінотеатр Парадізо”, “Легенда про піаніста”, “Малена”, “Професіонал”, до телесеріалу “Спрут” і багатьом іншим.
У 1987 році за музику до фільму “Недоторкані” був удостоєний премій “Золотий глобус” і “Греммі”.
Найвідоміші композиції Енніо Морріконе
“Хороший, поганий, злий” (реж. Серджо Леоне, 1966)
“Одного разу в Америці” (реж. Серджо Леоне, 1984)
“Щось” (реж. Джон Карпентер, 1982)
“Одного разу на Дикому Заході” (реж. Серджо Леоне, 1968)
“Мерзенна вісімка” (реж. Квентін Тарантіно, 2015)
У грудні 2011 року Морріконе виступив в Києві з концертом “Музика з фільмів” за участю ансамблю солістів “Київська камерата”, чоловічого хору ансамблю пісні і танцю Збройних сил України та студентського хору “Аніма”.
Після святкування свого 90-річчя Енніо Морріконе провів великий концертний тур по країнах Європи в 2019 році.
- У Сполучених Штатах помер відомий актор Карл Райнер, який був володарем дев’яти премій “Еммі”.