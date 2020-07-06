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Пам'яті Енніо Морріконе: відомі саундтреки італійського композитора

Сьогодні рано вранці в Римі помер відомий італійський композитор, диригент Енніо Морріконе. Йому був 91 рік.

Понеділок, 6 липня 2020, 11:31

EPA/PAUL BERGEN

#Букви зібрали найвідоміші хіти видатного композитора.

Друг і адвокат сім’ї композитора Джорджіо Ассума повідомив, що маестро “зберіг до останнього повну ясність розуму і велику гідність”.

Енніо Морріконе створив музику для десятків фільмів, які увійшли в історію кіно – “Одного разу в Америці”, “За жменю доларів”, “Хороший, поганий, злий”, “Новий кінотеатр Парадізо”, “Легенда про піаніста”, “Малена”, “Професіонал”, до телесеріалу “Спрут” і багатьом іншим.

У 1987 році за музику до фільму “Недоторкані” був удостоєний премій “Золотий глобус” і “Греммі”.

Найвідоміші композиції Енніо Морріконе

“Хороший, поганий, злий” (реж. Серджо Леоне, 1966)

“Одного разу в Америці” (реж. Серджо Леоне, 1984)

“Щось” (реж. Джон Карпентер, 1982)

“Одного разу на Дикому Заході” (реж. Серджо Леоне, 1968)

“Мерзенна вісімка” (реж. Квентін Тарантіно, 2015)

У грудні 2011 року Морріконе виступив в Києві з концертом “Музика з фільмів” за участю ансамблю солістів “Київська камерата”, чоловічого хору ансамблю пісні і танцю Збройних сил України та студентського хору “Аніма”.

Після святкування свого 90-річчя Енніо Морріконе провів великий концертний тур по країнах Європи в 2019 році.

Теги: Енніо Морріконе, хіт

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