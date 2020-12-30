Про це пише Evening Standard.
Захід транслюватиметься на лондонській площі Пікаділлі та на YouTube- каналі платформи цифрового мистецтва Circa.
Інсталяція, створена цифровим художником Джозефом О’Коннором, об’єднає мистецтво, музику, поезію і прозу і включатиме два записаних виступи – один запланований на північ переддня Нового року, а інше – в день інавгурації обраного президента США Джо Байдена 20 січня.
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