Відома панк-поетеса і автор пісень Патті Сміт напередодні Нового року влаштує віртуальний рейв.

Про це пише Evening Standard.

Захід транслюватиметься на лондонській площі Пікаділлі та на YouTube- каналі платформи цифрового мистецтва Circa.

Інсталяція, створена цифровим художником Джозефом О’Коннором, об’єднає мистецтво, музику, поезію і прозу і включатиме два записаних виступи – один запланований на північ переддня Нового року, а інше – в день інавгурації обраного президента США Джо Байдена 20 січня.

Таким чином, Сміт вирішила віддати данину поваги лікарям та працівникам охорони здоров’я, які померли від COVID-19.