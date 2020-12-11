У проєкті Folk Ukraine, що опікується організацією новорічних і різдвяних свят в Києві, пояснили, що символізує капелюх, який замість традиційної зірки прикрашає головну ялинку країни.

Про це розповів в коментарі УНН засновник проєкту Ігор Добруцький.

Як повідомлялося раніше, увечері 1 грудня головну ялинку України, яка була на стадії монтажу, оздобили величезним капелюхом.

Раніше засновник проєкту FolkUkraine пояснив, що капелюх буде частиною тематичної експозиції “Казковий ліс”.

Тепер Добруцький повідомив, що чарівний капелюх, “зігріватиме” лісових героїв, що “житимуть” у дуплах казкового пня, розташованого внизу ялинки.

“Ялинка тематична у нас. Через те це дві різні речі — різдвяне містечко і тематична ялинка для дітей. Тому капелюх чарівний у нас на ялинці, а різдвяне містечко у нас у різдвяних зірках восьмикутних… “Казковий ліс”, через те все, що живе і росте в лісі — воно на ялинці. А внизу казковий пень, у якому також живуть звірі в дуплах… Чарівний капелюх якраз гріє цих лісових героїв. Він накриває їх, бо він чарівний. Він зігріває їх. Це для того, щоб зрозуміти – треба прийти подивитись”, — сказав Ігор Добруцький.

Добруцький також зазначив, що вся територія буде у стилі казкового лісу. Новорічне містечко накриватиме великий “капелюх-шатер” у вигляді ілюмінації, що виглядатиме як зоряне небо з гірлянд.