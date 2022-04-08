Ролик опублікований на офіційній сторінці гурту в Instagram.

“Як ви спите ночами? Як ти заплющуєш свої очі?”, – співає у ролику вокаліст гурту Давид Динамо. У пісні озвучуються риторичні запитання, як агресор живе, знаючи, що від його зброї та дій таке відбувається.

Позаду учасників гурту тим часом демонструються кадри наслідків дій росіян в Україні: смерті, згорьовані люди, руйнування, вогонь, вибухи.

“Ми танцюватимемо на бензині”, – кілька разів наголошується наприкінці ролика.

Переможці Євробачення-2021, італійський гурт Måneskin, випустили відео на підтримку України та закликали жертвувати на допомогу українцям, які стали вимушеними переселенцями через агресію Росії. pic.twitter.com/QFsqwW7Dvl — Букви (@Bykvu) April 8, 2022

Наприкінці березня Måneskin уже скасували заплановані концерти у РФ через повномасштабне вторгнення в Україну. “Ми переймаємося за український народ та солідарні з ним”, – йшлося в заяві гурту.