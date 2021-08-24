Помер легендарний барабанщик The Rolling Stones Чарлі Воттс

У вівторок, 24 серпня, помер британський музикант, барабанщик The Rolling Stones Чарлі Воттс. Йому було 80 років.

Про це повідомляє BBC з посиланням на коментар представника музиканта.

Відомо, що Воттс помер в одній з лікарень Лондона в оточенні своєї сім’ї.

“Ми люб’язно просимо поважати конфіденційність його сім’ї, учасників гурту та близьких друзів у цей важкий час”, – зазначив представник музиканта.

Більше деталей не повідомляють.

Довідка. Чарлі Воттс народився 2 червня 1941 року у Лондон. З 1963 року він був барабанщиком британського рок-гурту “The Rolling Stones”.

У серпні Воттс відмовився брати участь в гастрольному турі The Rolling Stones, який раніше відклали через пандемію.

Раніше повідомлялося, що британський рок-гурт The Rolling Stones випустить відео- і аудіоверсію свого легендарного концерту на пляжі Копакабана, який відбувся у 2006 році.