Помер легендарний барабанщик The Rolling Stones Чарлі Воттс

Про це повідомляє BBC з посиланням на коментар представника музиканта.
Відомо, що Воттс помер в одній з лікарень Лондона в оточенні своєї сім’ї.
“Ми люб’язно просимо поважати конфіденційність його сім’ї, учасників гурту та близьких друзів у цей важкий час”, – зазначив представник музиканта.
Більше деталей не повідомляють.
Довідка. Чарлі Воттс народився 2 червня 1941 року у Лондон. З 1963 року він був барабанщиком британського рок-гурту “The Rolling Stones”.
У серпні Воттс відмовився брати участь в гастрольному турі The Rolling Stones, який раніше відклали через пандемію.
- Раніше повідомлялося, що британський рок-гурт The Rolling Stones випустить відео- і аудіоверсію свого легендарного концерту на пляжі Копакабана, який відбувся у 2006 році.
- У липні минулого року гурт The Rolling Stones випустив новий трек “Scarlet”, в записі якого взяв участь Джиммі Пейдж із “Led Zeppelin”, а також музикант Рік Греч.