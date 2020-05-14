Про це повідомляється на офіційній сторінці фільму в Twitter.
“Ми повертаємося”, — написали автори проєкту, додавши до посту оновлений постер, на якому вказана дата прем’єри — 24 серпня 2020 року.
we’re back pic.twitter.com/JsoRciPYpj
— New Mutants (@NewMutantsFilm) May 13, 2020
Як відомо, “Нові мутанти” — це тринадцятий і останній фільм кіносеріі “Люди Ікс” поза кіновсесвіту Marvel.
Стрічка розповідає про п’ятьох юних мутантів, яких проти їхньої волі тримають на секретному об’єкті. Тут вони виявляють у себе надздібності і починають боротьбу з гріхами минулого заради свого порятунку.
Режисер картини — Джош Бун. Головні ролі виконали Аня Тейлор-Джой, Мейсі Вільямс, Чарлі Хітон, Генрі Зага, Блю Хант.
Спочатку фільм мав вийти 12 квітня 2018 го року. Однак прем’єра була перенесена на лютий 2019 в зв’язку з одночасним виходом фільму “Дедпул 2”. Пізніше прем’єру фільму перенесли на серпень 2019 через вихід фільму “Темний Фенікс”.
У березні 2019 року Disney придбала кіностудію 21st Century Fox. У серпні Disney прийняла рішення призупинити розробку нових фільмів для студії Fox і переорієнтувати свою продукцію після повідомлення про збитки компанії на 170 мільйонів доларів.
Так прем’єра фільму була відкладена на 3 квітня 2020 року. І тепер дата виходу фільму перенесена знову – вже в четвертий раз.
Довгоочікуваний трейлер фільму “Нові мутанти” з’явився тільки в січні 2020 року.
- У березні стало відомо, що акторка Мейсі Вільямс, відома роллю Арьї Старк в “Грі престолів”, виконає роль лесбійки в фільмі “Нові мутанти”.