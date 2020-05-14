Світову прем'єру фільму "Нові мутанти" від 20th Century Fox, який є спін-оффом "Людей Ікс", перенесли вже вчетверте.

Про це повідомляється на офіційній сторінці фільму в Twitter.

“Ми повертаємося”, — написали автори проєкту, додавши до посту оновлений постер, на якому вказана дата прем’єри — 24 серпня 2020 року.

Як відомо, “Нові мутанти” — це тринадцятий і останній фільм кіносеріі “Люди Ікс” поза кіновсесвіту Marvel.

Стрічка розповідає про п’ятьох юних мутантів, яких проти їхньої волі тримають на секретному об’єкті. Тут вони виявляють у себе надздібності і починають боротьбу з гріхами минулого заради свого порятунку.

Режисер картини — Джош Бун. Головні ролі виконали Аня Тейлор-Джой, Мейсі Вільямс, Чарлі Хітон, Генрі Зага, Блю Хант.

Спочатку фільм мав вийти 12 квітня 2018 го року. Однак прем’єра була перенесена на лютий 2019 в зв’язку з одночасним виходом фільму “Дедпул 2”. Пізніше прем’єру фільму перенесли на серпень 2019 через вихід фільму “Темний Фенікс”.

У березні 2019 року Disney придбала кіностудію 21st Century Fox. У серпні Disney прийняла рішення призупинити розробку нових фільмів для студії Fox і переорієнтувати свою продукцію після повідомлення про збитки компанії на 170 мільйонів доларів.

Так прем’єра фільму була відкладена на 3 квітня 2020 року. І тепер дата виходу фільму перенесена знову – вже в четвертий раз.

Довгоочікуваний трейлер фільму “Нові мутанти” з’явився тільки в січні 2020 року.