Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл займуться виробництвом подкастів для Spotify.

Про це йдеться в повідомленні музичного сервісу потокового мовлення в Twitter.

Як випливає з опублікованого анонсу, зовсім скоро вийде святковий спецвипуск від Гаррі і Меган в честь Нового року.

Put. The. Kettle. On. A new holiday special from Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, is coming soon only on Spotify ☕️ ️https://t.co/ZlFRPzLe9R — Spotify (@Spotify) December 15, 2020

На сторінці Archewell Audio в Spotify 15 грудня опублікували трейлер подкасту, в якому герцог і герцогиня закликали підписуватися на їх аккаунт.

Телеканал CNBC уточнює, що Spotify підписав багаторічний ексклюзивний контракт з компанією Archewell Audio, створеною герцогом і герцогинею Сассекською. Інші умови угоди не розголошуються. Виробництво подкастів в повному обсязі почнеться в 2021 році.