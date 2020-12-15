Про це йдеться в повідомленні музичного сервісу потокового мовлення в Twitter.
Як випливає з опублікованого анонсу, зовсім скоро вийде святковий спецвипуск від Гаррі і Меган в честь Нового року.
Put. The. Kettle. On.
A new holiday special from Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex, is coming soon only on Spotify ☕️ ️https://t.co/ZlFRPzLe9R
— Spotify (@Spotify) December 15, 2020
На сторінці Archewell Audio в Spotify 15 грудня опублікували трейлер подкасту, в якому герцог і герцогиня закликали підписуватися на їх аккаунт.
Телеканал CNBC уточнює, що Spotify підписав багаторічний ексклюзивний контракт з компанією Archewell Audio, створеною герцогом і герцогинею Сассекською. Інші умови угоди не розголошуються. Виробництво подкастів в повному обсязі почнеться в 2021 році.
- Раніше Меган Маркл та принц Гаррі зробили ще один незалежний від королівської сім’ї крок. Подружжя запустило сайт благодійного фонду Archwell, про створення якого стало відомо навесні цього року.
- Герцог і герцогиня Сассекські принц Гаррі і Меган Маркл мають намір заснувати власну премію.