Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У листі редакторам видань Sun, Mirror, Mail та Express представник пари сказав, що Гаррі та Меган пішли на цей крок через “перекручені, помилкові або інвазивні” історії.

“Серйозне занепокоєння викликає той факт, що авторитетні ЗМІ протягом багатьох років намагаються втікти від відповідальності за те, що вони говорять або пишуть, навіть коли вони знають, що це буде спотворено або помилково викладено без будь-якої на те причини. Справжня ціна такого бізнесу – це людські життя, і цей бізнес зачіпає будь-яку частину суспільства … Герцог та герцогиня Сассексскі спостерігали, як люди, яких вони знають, а також абсолютно незнайомі люди, розлучалися без вагомої на те причини, за винятком того факту, що непристойні плітки підвищують доходи від реклами”, – йдеться в листі представника пари.

Припинення співпраці означає, що піар-команда пари більше не буде навіть відповідати на дзвінки з газет з проханням підтвердити якісь факти.

У листі також зазначається, що мова не йде про повне припинення співпраці із засобами масової інформації або цензурі репортажів, але такі “репортажі не можуть бути засновані на брехні”.

Принц Гаррі та Меган Маркл продовжать працювати з іншими ЗМІ і “молодими, журналістами-початківцями”, щоб підвищити обізнаність про проблеми, які їх хвилюють.

Варто зазначити, що Меган Маркл судиться з Associated Newspapers – видавцем The Mail on Sunday через публікацію уривків з особистого листа, який вона написала своєму батькові через три місяці після весілля з принцом Гаррі.