Про це повідомляє Just Jared.

Паркер продовжувала мовчати та не коментувала смерть колеги попри те, що інші знаменитості відразу написали хоча б кілька рядків про Гарсона.

“Це просто нестерпно. Іноді мовчання – це вже заява. Через важкість. Смуток. Біль. Масштаб втрати понад 30-річної дружби. Це була справжня дружба, яка дозволяла нам ділитися секретами, разом переживати пригоди, мали спільну робочу родину, правду, концерти, поїздки, їжу, пізні нічні телефонні дзвінки, взаємну відданість родині й всі душевні страждання й радості, які нас супроводжували, тріумфи, розчарування, страхи, лють і роки, проведені на фільмуваннях (особливо у квартирі Керрі) і сміх до пізньої ночі… Я сумуватиму за всім, що пов’язано з тобою. І згадуватиму наші останні миттєвості разом. Я перечитуватиму всі твої повідомлення за останні дні твого життя й збережу наші останні дзвінки. Твоя відсутність – дірка, яку я можу заповнити лише благословіннями цих спогадів цих згадок… Моя любов, глибоке співчуття тобі, Нейтоне… Ти був та залишаєшся світлом у житті Віллі, а його найвищим досягненням було бути твоїм батьком…. Спочивай з миром, Віллі Гарсон”, – написала актриса.

Як сповіщалося, ЗМІ повідомили про те, що актор помер 22 вересня. Згодом це підтвердив в Instagram його син Нейтон.

Причину смерті спершу не називали. Пізніше його невістка Ніна Тасслер повідомила, що Віллі Гарсон помер від раку підшлункової залози.

Віллі Гарсон народився в 1964 році в містечку Хайленд-Парк в Нью-Джерсі. В юнацтві вивчав театральне мистецтво у Весліанському університеті та отримав ступінь магістра вишуканих мистецтв в Єльській школі драми. Після закінчення навчання Гарсон почав зніматися у серіалах в епізодичних ролях.

За 34 роки акторської кар’єри Віллі зіграв понад 75 ролей в кіно і на телебаченні, серед яких – “Білий комірець”, “Друзі”, “Твін Пікс”, “Секретні матеріали”, “День бабака”, “Бути Джоном Малковичем”, “Маленький Манхеттен” та інші. Останні ролі Віллі зіграв у 2020 році у фільмах “Чарівний табір” та The Bellmen.

У популярному серіалі HBO “Секс і місто” він зіграв талановитого агента Стенфорда, дотепного і стильного кращого друга Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер).

Він також виконав роль у фільмах франшизи “Секс і місто” і “Секс і місто – 2”, а нещодавно знімався в продовженні серіалу.

Гарсон ніколи не був одружений. З 2009 року самотужки виховував сина. Коли він усиновив Нейтона, тому було 7 років.