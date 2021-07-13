Принц Вільям засудив расизм щодо гравців збірної Англії, але йому нагадали про заяву Меган Маркл

Принц Вільям засудив расистські образи щодо футболістів збірної Англії, що програла у фіналі Євро-2020. Однак користувачі Twitter нагадали йому про заяви Меган Маркл.

Про це повідомляють #Букви.

Герцог Кембридзький відреагував на расистські образи фанів щодо футболістів збірної Англії у Twitter.

“Мені прикро через расистські образи, спрямовані на гравців Англії після матчу. Неприпустимо, що гравці мають терпіти цю огидну поведінку. Це має зупинитися зараз, і всі причетні повинні понести відповідальність”, – написав принц Вільям.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match. It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour. It must stop now and all those involved should be held accountable. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021

Частина користувачів оцінила вчинок герцога, але кілька сотень фоловерів нагадали Вільяму про заяву Меган Маркл щодо расизму у королівській сім’ї. Тоді герцоги Кембридзькі не зробили жодних публічних заяв щодо цього, а отже й не спростували інформацію.

“Але Меган Маркл вигадувала, коли говорила про расизм, який пережила там (у королівській сім’ї, – ред.), чи не так?”

But Meghan Markle was tripping when she called out the racism she experienced there, right? Mmkay. https://t.co/PTlXrLA5Vl pic.twitter.com/47cGN54MX7 — yvette nicole brown (@YNB) July 12, 2021

“Меган Маркл мала рацію. Ось твіт”

Meghan Markle was right. That's it. That's the tweet. — Akosua is Summer-ing☀️ (@itsafronomics) July 12, 2021

“Принца Вільяма просто “нудить” від расизму… Просто огидно … тільки не щодо Меган Маркл чи Арчі”

Prince William is just “sickened” by racism…just disgusted… …just not against Meghan Markle or Archie. 🤷🏽‍♀️🥴 pic.twitter.com/fUj6P9j6Cv — BLACKLIVESMATTER (@Jasamgurlie) July 12, 2021

“Меган Маркл хотіла б щось сказати, Вільяме”

Meghan Markle would like a word, William. 😒 https://t.co/II0XNUrf48 — qudsiya (@qudsiya) July 12, 2021

“Лоооол, а де ж була ця енергія щодо Меган Маркл, Вільяме?”

Loooooool and so where was this energy for Meghan Markle, William????? https://t.co/0RCTxKAtqk — katalyssst (@katalyssst) July 12, 2021

“Ваша активність повинна бути послідовною, Вільяме. Увесь світ спостерігає за тим, як ви ставитесь до Меган Маркл”

your activism needs to be consistent William. The whole world is watching how you treat Meghan Markle @KensingtonRoyal https://t.co/K3pLPk1p0G — suzana (@stellieber) July 12, 2021

“Я повністю згоден, і радий бачити те, що ти робиш, Вільяме. А тепер щодо Меган Маркл!”

i totally agree and i'm glad to see you do, too, william. now do meghan markle! https://t.co/eheNmAUpEv — veiled 𓂀 𝐮𝐧𝐟𝐮𝐜𝐤𝐰𝐢𝐭𝐡𝐚𝐛𝐥𝐞 (@Veiledgg) July 12, 2021

Гравці збірної Англії заявили, що після програшу команди у фіналі Євро-2020 вони почали отримувати расистські образи.

Причиною такої реакції фанатів стало те, що темношкірі гравці збірної Англії Маркус Решфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака не змогли реалізувати пенальті після того, як основний і додатковий час закінчився нічиєю 1:1. Це дало змогу виграти збірній Італії. Деталі – у матеріалі.