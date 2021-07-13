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Принц Вільям засудив расизм щодо гравців збірної Англії, але йому нагадали про заяву Меган Маркл

Принц Вільям засудив расистські образи щодо футболістів збірної Англії, що програла у фіналі Євро-2020. Однак користувачі Twitter нагадали йому про заяви Меган Маркл.

Вівторок, 13 липня 2021, 17:41

Фото: Getty Images

Про це повідомляють #Букви.

Герцог Кембридзький відреагував на расистські образи фанів щодо футболістів збірної Англії у Twitter.

“Мені прикро через расистські образи, спрямовані на гравців Англії після матчу. Неприпустимо, що гравці мають терпіти цю огидну поведінку. Це має зупинитися зараз, і всі причетні повинні понести відповідальність”, – написав принц Вільям.

Частина користувачів оцінила вчинок герцога, але кілька сотень фоловерів нагадали Вільяму про заяву Меган Маркл щодо расизму у королівській сім’ї. Тоді герцоги Кембридзькі не зробили жодних публічних заяв щодо цього, а отже й не спростували інформацію.

“Але Меган Маркл вигадувала, коли говорила про расизм, який пережила там (у королівській сім’ї, – ред.), чи не так?”

“Меган Маркл мала рацію. Ось твіт”

“Принца Вільяма просто “нудить” від расизму… Просто огидно … тільки не щодо Меган Маркл чи Арчі”

“Меган Маркл хотіла б щось сказати, Вільяме”

“Лоооол, а де ж була ця енергія щодо Меган Маркл, Вільяме?”

“Ваша активність повинна бути послідовною, Вільяме. Увесь світ спостерігає за тим, як ви ставитесь до Меган Маркл”

“Я повністю згоден, і радий бачити те, що ти робиш, Вільяме. А тепер щодо Меган Маркл!”

Гравці збірної Англії заявили, що після програшу команди у фіналі Євро-2020 вони почали отримувати расистські образи.

Причиною такої реакції фанатів стало те, що темношкірі гравці збірної Англії Маркус Решфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака не змогли реалізувати пенальті після того, як основний і додатковий час закінчився нічиєю 1:1. Це дало змогу виграти збірній Італії. Деталі – у матеріалі.

Теги: збірна Англії, Меган Маркл, принц Вільям, расизм

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