Принц Вільям засудив расизм щодо гравців збірної Англії, але йому нагадали про заяву Меган Маркл

Про це повідомляють #Букви.

Герцог Кембридзький відреагував на расистські образи фанів щодо футболістів збірної Англії у Twitter.

“Мені прикро через расистські образи, спрямовані на гравців Англії після матчу. Неприпустимо, що гравці мають терпіти цю огидну поведінку. Це має зупинитися зараз, і всі причетні повинні понести відповідальність”, – написав принц Вільям.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.

It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.

It must stop now and all those involved should be held accountable. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021