Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл будуть запрошені на урочистості з нагоди платинового ювілею правління Єлизавети II. Його святкуватимуть у червні 2022 року.

Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на кількох королівських інсайдерів.

Одне з інформованих джерел зазначає що попри резонансні заяви герцогів Сассекських та інтерв’ю Опрі Вінфрі, Меган та Гаррі “абсолютно точно опиняться у списку гостей”. Королівська сім’я з нетерпінням чекатиме зустрічі з донькою подружжя, яка народиться влітку.

“Звичайно, їх запросять. Це сімейний захід”, – наголосило джерело.

Інше джерело заявляє, що попереду цілий рік. Події можуть розвиватися дуже швидко, адже королівська сім’я неодмінно захоче побачити новонароджену доньку Гаррі та Меган. Тому їхня зустріч може відбутися ще до святкування платинового ювілею правління королеви.

Довідка. Єлизавета II стала королевою 6 лютого 1952 року. Їй було 25-ть. Вона була першою в черзі на престол після смерті її батька, короля Георга VI. Тоді ж вона стала королевою таких семи країн британського підданства: Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Південна Африка, Пакистан, Цейлон.

Наразі вона — найстаріша з монархів в британській історії, а також найстаріша королева та очільниця королівства впродовж найдовшого проміжку часу.

Її титул у Сполученому Королівстві звучить так: “Її Величність Єлизавета Друга, Божою милістю Королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та інших своїх царств і володінь, Голова Співдружності, захисниця віри”.