Covid-19 Україна

оновлено 04.11.2020 о 20:01

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Вибори президента США: Репер Каньє Вест набрав 60 тисяч голосів

В середу, 4 жовтня, США чекають результатів президентських виборів. Однак основною інтригою залишається протистояння Трампа і Байдена. Їхній конкурент Каньє Вест фактично не мав шансів на перемогу.

Середа, 4 листопада 2020, 21:00

Про це повідомляють #Букви з посиланням на дані The New York Times.

Репер вирішив балотуватися до найвищої посади в країні у якості незалежного кандидата. Станом на вечір середи він набрав приблизно 60 тисяч голосів від 12 штатів, де йому вдалося взяти участь у виборах.

Найбільшу підтримку Вест отримав у штаті Теннессі. Там за нього проголосувало близько 10 тисяч американців.

3 листопада Каньє Вест поділився в Twitter моментом голосування. 

“Сьогодні я вперше в житті голосую за президента США, і це за когось, кому я справді довіряю … мені”, – написав репер.

Пізніше на сторінці зірки з’явився допис, у якому він начебто визнає свою поразку. 

“KANYE 2024”, – написав Вест, натякаючи на те, що збирається балотуватись повторно через чотири роки.

  • У США продовжується підрахунок голосів. Епідемія і безпрецедентний рівень голосування поштою означають, що є підстави очікувати, що одні штати будуть дуже, дуже повільно підраховувати свої голоси, в той час, як інші –  значно  швидше.
  • #Букви слідкують за виборами президента у США. Детальніше про це можна прочитати тут.
Теги: вибори в США, Каньє Вест

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