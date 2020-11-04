Вибори президента США: Репер Каньє Вест набрав 60 тисяч голосів

Про це повідомляють #Букви з посиланням на дані The New York Times.
Репер вирішив балотуватися до найвищої посади в країні у якості незалежного кандидата. Станом на вечір середи він набрав приблизно 60 тисяч голосів від 12 штатів, де йому вдалося взяти участь у виборах.
Найбільшу підтримку Вест отримав у штаті Теннессі. Там за нього проголосувало близько 10 тисяч американців.
3 листопада Каньє Вест поділився в Twitter моментом голосування.
“Сьогодні я вперше в житті голосую за президента США, і це за когось, кому я справді довіряю … мені”, – написав репер.
The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1
— ye (@kanyewest) November 3, 2020
Пізніше на сторінці зірки з’явився допис, у якому він начебто визнає свою поразку.
“KANYE 2024”, – написав Вест, натякаючи на те, що збирається балотуватись повторно через чотири роки.
KANYE 2024 pic.twitter.com/Zm2pKcn12t
— ye (@kanyewest) November 4, 2020
- У США продовжується підрахунок голосів. Епідемія і безпрецедентний рівень голосування поштою означають, що є підстави очікувати, що одні штати будуть дуже, дуже повільно підраховувати свої голоси, в той час, як інші – значно швидше.
- #Букви слідкують за виборами президента у США. Детальніше про це можна прочитати тут.