Вибори президента США: Репер Каньє Вест набрав 60 тисяч голосів

Про це повідомляють #Букви з посиланням на дані The New York Times.

Репер вирішив балотуватися до найвищої посади в країні у якості незалежного кандидата. Станом на вечір середи він набрав приблизно 60 тисяч голосів від 12 штатів, де йому вдалося взяти участь у виборах.

Найбільшу підтримку Вест отримав у штаті Теннессі. Там за нього проголосувало близько 10 тисяч американців.

3 листопада Каньє Вест поділився в Twitter моментом голосування.

“Сьогодні я вперше в житті голосую за президента США, і це за когось, кому я справді довіряю … мені”, – написав репер.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

— ye (@kanyewest) November 3, 2020