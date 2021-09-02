Репер Lil Nas X заявив, що він "вагітний" і "пологи" відбудуться 17 вересня. Так він анонсував вихід альбому.

Про це повідомляє видання People.

У такий оригінальний спосіб та за допомогою відповідних фото репер звернув увагу прихильників на те, що вже можна оформити передзамовлення на альбом Montero.

Зокрема, платівка охопить треки Megan Thee Stallion, Miley Cyrus, Doja Cat, Jack Harlow та інших.

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По суті, це перший альбом автора хіта Old Town Road.

“Робота над збіркою стала для мене терапією. Я більше не намагаюсь контролювати, що про мене думають люди, хто я є, на їх думку, та де буду. Я розумію, що єдине, на що потрібно звертати увагу – моє власне я та те, ким я почуваюся”, – розповів музикант.