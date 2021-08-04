Про це повідомили на сайті журналу.
Наразі статки Ріанни Forbes оцінює у $1,7 млрд. $1,4 млрд припадає на її косметичну компанію Fenty Beauty.
Крім того, прибуток знаменитості приносить її бренд спідньої білизни Savage x Fenty, її музична, акторська і концертна діяльність.
Співачка стала найбагатшою жінкою-музикантом у світі. Серед найбагатших жінок світу вона Ріанна поступається тільки американській телеведучій Опрі Вінфрі, статки якої становлять $2,7 млрд.
Нагадаємо, що голлівудські зірки часто можуть похвалитися багатомільйонними гонорарами, розкішними особняками та дорогими автомобілями. Проте все частіше вони вирішують інвестувати у власний бізнес. Деяким знаменитостям вдалося досягти чималих результатів.
Зокрема, бренд співачки Ріанни Fenty Beauty очолив рейтинг найуспішніших брендів, що належать зіркам.
- Співачка Ріанна невдовзі потішить армію своїх фанів новим кліпом. У відеороботі з’явиться її бойфренд – репер A$AP Rocky (Ракім Маєрс).