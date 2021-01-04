Про це повідомляють #Букви з посиланням на Instagram футболіста.
За кількістю передплатників нападник італійського “Ювентуса” поступається лише офіційним акаунту самого Instagram, на який підписані 383 млн користувачів.
Другим за популярністю в Instagram акаунтом є сторінка американської співачки Аріани Гранде (214 млн підписників). Наступний – акаунт актора і колишнього реслера Дуейна Джонсона, також відомого на прізвисько “Скеля” (209 млн).
Серед футболістів після Роналду самими популярним є: акаунти капітана “Барселони” Ліонеля Мессі (174 млн) і форварда ПСЖ Неймара (144 млн).
- Форвард туринського “Ювентуса” Кріштіану Роналду з’явився у музичному кліпі та приміряв роль рок-зірки.