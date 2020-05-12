Про це повідомляють #Букви.

Цього року, у зв’язку з пандемією коронавірусу пісенний конкурс “Євробачення” скасували, тому YouTube та Європейський мовний союз (EBU) у партнерстві створили проєкт “Eurovision Song Celebration 2020”.

Прем’єра відбудеться ексклюзивно на YouTube-каналі “Євробачення” вже сьогодні, 12 травня о 22:00 за київським часом. Другий концерт відбудеться у четвер, 14 травня, також о 22:00.

У проєкті представлять усі пісні виконавців “Євробачення” 2020 року, а також контент від авторів YouTube, зокрема інтервʼю з виконавцями.

Виступ учасника від України гурту Go_A можна буде побачити у сьогоднішній трансляції.