Про це повідомляє Reuters.
Мирова угода Nike з MSCHF Product Studio Inc вирішує спір про порушення прав на товарний знак.
Кросівки є індивідуалізовані версії кросівок Nike Air Max 97, які нібито містять одну краплю людської крові в міжпідошві. Всього було виготовлено 666 пар вартістю 1018 доларів кожна.
Nike заявила, що MSCHF запропонує повне повернення коштів покупцям взуття, щоб “вилучити їх з обігу”.
- Раніше повідомлялося, що американський репер Lil Nas X та арт-колектив MSCHF з Нью-Йорка випустили ексклюзивні кросівки Satan Shoes з бронзовою пентаграмою, перевернутим хрестом та краплею справжньої людської крові в підошві – всі кросівки були розпродані майже відразу.
- Суд в США задовольнив вимогу виробника спортивних товарів Nike і тимчасово заборонив продавати кросівки Satan Shoes з нібито людською кров’ю, які випустили американський репер Lil Nas X спільно з компанією MSCHF.