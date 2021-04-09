Виробника спортивних товарів Nike Inc заявив, що бруклінська компанія, яка випустила кросівки Satan Shoes у співпраці з репером Lil Nas X, погодилася добровільно відкликати взуття в рамках юридичної угоди.

Про це повідомляє Reuters.

Мирова угода Nike з MSCHF Product Studio Inc вирішує спір про порушення прав на товарний знак.

Кросівки є індивідуалізовані версії кросівок Nike Air Max 97, які нібито містять одну краплю людської крові в міжпідошві. Всього було виготовлено 666 пар вартістю 1018 доларів кожна.

Nike заявила, що MSCHF запропонує повне повернення коштів покупцям взуття, щоб “вилучити їх з обігу”.