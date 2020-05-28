Про це він написав у Facebook.
“Завершується четвертий дванадцятирічний цикл мого життя й розпочинається п‘ятий. Так склалося, що саме в цей час також відбуваються значні зміни в моєму житті. Нещодавно я несподівано покинув справу, якій присвятив два з чотирьох моїх дванадцятирічних періодів. На днях я лишився без офіційної роботи й без гарантованого щомісячного доходу. Я не маю чітких планів і розуміння, чим би хотів займатися далі”, – зазначив музикант, підкресливши, що він все ж сповнений натхнення та оптимізму.
А ще Сашко Положинський попросив підтримати сім’ю підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненко-Riffmaster.
Раніше повідомлялося, що музикант, колишній лідер гурту “Тартак” Олександр Положинський припинив підприємницьку діяльність.
- Нагадаємо, на початку лютого співак Олександр Положинський заявив, що йде з проєктів “Тартак” і “Був’є”.
- Лідер хмельницької рок-гурту “Чумацький Шлях” Сергій Строян став новим вокалістом гурту “Тартак”. Він був представлений шанувальникам під час онлайн-концерту гурту.
- 11 травня музикант, колишній лідер гурту “Тартак” Олександр Положинський записав пісню в новому проєкті “Ол.Ів.’Є”.