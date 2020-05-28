Про це він написав у Facebook.

“Завершується четвертий дванадцятирічний цикл мого життя й розпочинається п‘ятий. Так склалося, що саме в цей час також відбуваються значні зміни в моєму житті. Нещодавно я несподівано покинув справу, якій присвятив два з чотирьох моїх дванадцятирічних періодів. На днях я лишився без офіційної роботи й без гарантованого щомісячного доходу. Я не маю чітких планів і розуміння, чим би хотів займатися далі”, – зазначив музикант, підкресливши, що він все ж сповнений натхнення та оптимізму.

А ще Сашко Положинський попросив підтримати сім’ю підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненко-Riffmaster.

Раніше повідомлялося, що музикант, колишній лідер гурту “Тартак” Олександр Положинський припинив підприємницьку діяльність.