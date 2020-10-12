Про це розповідають #Букви.

Гостей пишного весілля розважали Вєрка Сердючка, Макс Барських, Олег Винник та піаніст-віртуоз Євген Хмара.

Сама Марченко була одягнута в блискучу вечірню сукню з квітковим візерунком.

Богдан – син Марченко від шлюбу з бізнесменом Юрієм Коржем. Наречену сина звуть Катерина.

Де святкували весілля – невідомо.