Про це розповідають #Букви.
Гостей пишного весілля розважали Вєрка Сердючка, Макс Барських, Олег Винник та піаніст-віртуоз Євген Хмара.
Сама Марченко була одягнута в блискучу вечірню сукню з квітковим візерунком.
Богдан – син Марченко від шлюбу з бізнесменом Юрієм Коржем. Наречену сина звуть Катерина.
Де святкували весілля – невідомо.
- Раніше повідомлялося, що Оксана Марченко, телеведуча та дружина голови політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктора Медведчука, стала власницею будівельної фірми в Москві.