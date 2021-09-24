Виконавець головної ролі в фільмі "Носоріг" Сергій Філімонов став найкращим актором Міжнародного фестивалю артхаусного кіно у Батумі (Грузія).

Про це повідомили на сторінці фільму “Носоріг”.

Загалом, у конкурсі брали участь 9 фільмів, однак саме акторська гра Філімонова найбільше вразила членів журі.

“Сергій Філімонов став найкращим актором Міжнародного фестивалю артхаусного кіно у Батумі, Грузія… Тішимося за нашого виконавця головної ролі та приймаємо поздоровлення”, – йдеться в повідомленні.

“Носоріг” — це кримінальна драма Олега Сенцова про 90-ті в Україні. Стрічка розповідає про хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Там він починає свій кривавий шлях, що приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Сюжет засновано на реальних подіях того часу.

Режисер почав працювати над фільмом у 2011 році, але був змушений припинити роботу через незаконне ув’язнення російськими спецслужбами. Стрічка створюється у копродукції України, Польщі та Німеччині за підтримки фонду Eurimages.