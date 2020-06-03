Шеф-кухар 50-річної топ-моделі Наомі Кемпбелл розповів про те, що вона дотримується суворої дієти, на якій абсолютно не можна їсти м'ясо, молочні продукти, а також ті, що містять глютен.

Про це Шон Джон розповів в інтерв’ю виданню Page Six.

Протягом більше десяти років шеф Джон готував їжу для топ-моделі.

“Я працюю її кухарем більше 10 років. У неї є свої домашні рецепти, але я готую по-справжньому хорошу їжу, і вона екологічно чиста і справді корисна. Наомі дотримується суворого вегетаріанства, як Боб Марлі – растафаріанства”, – розповів кухар.

Він зазначив, що модель часто особисто ходить за продуктами і ніколи не замовляє їх онлайн, щоб бути впевненою в якості того, що їй потім доставлять.

“Зірка ніколи не їсть страви, які подають в літаку (навіть якщо це приватний борт). Коли вона подорожує одна, я готую їй спеціальну їжу”, – пояснив Джон.

Як правило, їжа в холодильнику Наомі із гіпермаркету органічних продуктів Whole Foods. В її холодильнику завжди багато фруктів, родзинки і йогурт.

Варто зазначити, що у шефа Джона є кілька своїх ресторанів, але для моделі він готує те, чого немає в меню – це її особиста примха. Також модель просить, щоб будь-яку страву повар добряче приправляв і у неї був якийсь унікальний аромат.