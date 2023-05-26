Джерело: Instagram Шерон Стоун
Акторка позувала перед дзеркалом у леопардовому бікіні Dolce & Gabbana зеленого відтінку та протисонцевих окулярах.
Своє фото зірка підписала просто – “До літа готова”.
Лише за пів доби фото Стоун набрало понад 255 тисяч вподобайок та низку коментарів, у яких шанувальники захоплюються виглядом акторки.
“Красиво і природньо! На відміну від всіх тих прокачаних та фільтруючих зображення навколо! Шерон Стоун завжди надихає”, “Ти приголомшлива”, “Ікона”, “Ти ідеальна жінка завжди”, пишуть у коментарях.
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