Собачник співачки Леді Гаги Раян Фішер, в якого в лютому стріляли викрадачі її бульдогів, поїхав на відпочинок, аби відновити здоров'я після тривалого лікування. Аби закінчити подорож - він просить 40 тисяч доларів.

Про це повідомили американські ЗМІ.

Викрадачі бульдогів поранили 30-річного Фішера відносно легко. Його швидко виписали з лікарні та відправили лікуватися вдома. Аби “пережити цю страшну подію”, собачник вирішив поїхати в подорож.

Він вже два місяці їздить Америкою, але його будинок на колесах зламався і тепер його треба відремонтувати. На ремонт треба 40 тисяч доларів.

На сайті зі збору коштів Фішер написав, що він подорожує, аби “відновити психічне та емоційне здоров’я”.

Він розповів, що спланував свій маршрут подорожі, аби відвідати “ретритні центри, програми з травматології, квір-цілителів, творчих людей та духовних лідерів”.

40 тисяч доларів він збирається витратити на новий будинок на колесах та власне подорож.