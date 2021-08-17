Про це повідомили американські ЗМІ.
Викрадачі бульдогів поранили 30-річного Фішера відносно легко. Його швидко виписали з лікарні та відправили лікуватися вдома. Аби “пережити цю страшну подію”, собачник вирішив поїхати в подорож.
Він вже два місяці їздить Америкою, але його будинок на колесах зламався і тепер його треба відремонтувати. На ремонт треба 40 тисяч доларів.
На сайті зі збору коштів Фішер написав, що він подорожує, аби “відновити психічне та емоційне здоров’я”.
Він розповів, що спланував свій маршрут подорожі, аби відвідати “ретритні центри, програми з травматології, квір-цілителів, творчих людей та духовних лідерів”.
40 тисяч доларів він збирається витратити на новий будинок на колесах та власне подорож.
- Як сповіщалося, 24 лютого у Лос-Анджелесі напали на помічника співачки Раяна Фішера та викрали двох з трьох її собак. Співачка була ладна віддати 500 тисяч доларів як нагороду за їхнє повернення. За два дні собак повернули. В департаменті поліції Лос-Анджелеса сповістили, що бульдогів зірки принесли до місцевого відділку та згодом віддали представникам артистки.
- За два місяці правоохоронці заарештували п’ятьох осіб в справі щодо викрадення бульдогів. Днями прокурори передали інформацію про цей злочин до Верховного суду Лос-Анджелеса. Associated Press отримало відповідний документ.