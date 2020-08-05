Кінокомпанія Sony Pictures та студія TriStar, що належить їй, отримали права на виробництво фільму "I Wanna Dance With Somebody", присвяченого співачці Вітні Г’юстон.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Сценарій для біографічного фільму писатиме Ентоні Маккарті, автор фільму “Богемська рапсодія”. Режисеркою буде Стелла Мегі, відома за мелодрамою “Фотографія”з Іссою Рей.

Наразі деталі сюжету фільму не розкривається, як ім’я виконавиці головної ролі.

За словами Клайва Девіса, музичного продюсера Г’юстон, фільм стане спробою розповісти повну історію співачки.

“З усього мого особистого і професійного досвіду з Вітні, починаючи з її пізнього підліткового віку і закінчуючи її трагічною передчасною смертю, я знаю, що повна історія Уїтні Х’юстон ще не розказана. Я такий радий, що Ентоні Маккарті взяв на себе зобов’язання створити сценарій без заборон, який нарешті розкриє всю Вітні, чий вокальний геній мав глибокий вплив на світ, допоки вона сміливо боролася з демонами, які мали її знищити”, — сказав він.

Вітні Г’юстон — американська виконавиця, одна з найуспішніших співачок світу. Кількість проданих нею записів оцінюють у 170 мільйонів примірників. Згідно з “Книгою рекордів Гіннеса”, артистка отримала найбільшу кількість нагород за всі часи: це 6 нагород “Ґреммі”, 15 нагород “Billboard Music Awards”, 21 нагорода “American Music Awards”, дві нагороди “Еммі”, “BET Lifetime Achievement Award” та інші.

Вона розпочала свою кар’єру у 19-річному віці, підписавши контракт з Клайвом Девісом. У 1985 вийшов її перший альбом “Whitney Houston”. У 1992 році вийшов фільм “The Bodyguard”, у якому співачка виконала одну з головних ролей та музичні партії. Балада “I Will Always Love You” з фільму стала хітом та принесла співачці світову славу.

Відомо, що Вітні страждала на сильну алкогольну та наркотичну залежність. У 2012 році Г’юстон померла у віці 48 років. Тіло співачки виявив її охоронець у готелі Beverly Hilton Hotel в Беверлі-Гіллз. Згодом стало відомо, що вона захлинулася водою у ванній кімнаті.