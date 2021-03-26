Covid-19 Україна

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«Спенсер»: з’явилося нове фото Крістен Стюарт в образі принцеси Діани

Шанувальники принцеси Діани з нетерпінням чекають прем’єри стрічки “Спенсер” Пабло Ларраіна. А поки з’явилося нове фото виконавиці головної ролі Крістен Стюарт в образі леді Ді.

П’ятниця, 26 березня 2021, 19:45

Про це повідомляє американський журнал People.

На фото Стюарт позує в жакеті в синьо-червону клітку, який дуже схожий на той, який носила принцеса Діана на одному з офіційних прийомів. Акторка задумливо дивиться в кадр, поклавши голову на руку. На безіменному пальці можна розгледіти репліку заручальної каблучки принцеси Діани з сапфіром та діамантами, яку зараз носить дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон.

В основі сюжету лежить історія трьох напружених днів 1992 року з життя принцеси Діани. Саме тоді вона прийняла рішення подати на розлучення з принцом Чарльзом. 

Прем’єра стрічки запланована на осінь цього року. Знімання довгоочікуваного фільму вже добігає кінця.

“Спенсер – це занурення в дуже емоційну історію про те, ким була Діана в поворотний момент в її житті. Це матеріальна сума складових, яка починається з її прізвища – Спенсер. Це болісне зусилля для неї, повернутися до себе, але Діана намагається зберегти те, що для неї означає вона сама”, – прокоментувала Стюарт фільм.

Теги: Крістен Стюарт, принцеса Діана, Спенсер

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