«Спенсер»: з’явилося нове фото Крістен Стюарт в образі принцеси Діани

Про це повідомляє американський журнал People.

На фото Стюарт позує в жакеті в синьо-червону клітку, який дуже схожий на той, який носила принцеса Діана на одному з офіційних прийомів. Акторка задумливо дивиться в кадр, поклавши голову на руку. На безіменному пальці можна розгледіти репліку заручальної каблучки принцеси Діани з сапфіром та діамантами, яку зараз носить дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон.

В основі сюжету лежить історія трьох напружених днів 1992 року з життя принцеси Діани. Саме тоді вона прийняла рішення подати на розлучення з принцом Чарльзом.

Прем’єра стрічки запланована на осінь цього року. Знімання довгоочікуваного фільму вже добігає кінця.

“Спенсер – це занурення в дуже емоційну історію про те, ким була Діана в поворотний момент в її житті. Це матеріальна сума складових, яка починається з її прізвища – Спенсер. Це болісне зусилля для неї, повернутися до себе, але Діана намагається зберегти те, що для неї означає вона сама”, – прокоментувала Стюарт фільм.