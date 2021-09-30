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Співачка Голзі вперше показала сина: фото

Американська співачка Ешлі Ніколетт Франджипані, більш відома під псевдонімом Голзі, вперше показала обличчя свого первістка Ендера Рідлі, якого народила від бойфренда Алева Айдіна.

Четвер, 30 вересня 2021, 17:00

Знімки вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

На кадрах Айдін тримає на руках немовля Ендера, одягненого в різнокольоровий комбінезон і синю шапочку. На першому фото малюк мило посміхається, а на другому дивиться в бік від камери.

“Це найкращий подарунок на день народження”, – прокоментувала фото Голзі.

20 липня стало відомо, що Голзі вперше стала мамою. Тоді співачка опублікувала кілька чорно-білих світлин з малюком. На першій Голзі лежить на лікарняному ліжку й пригортає дитину до грудей, а поруч знаходиться Айдін. На другій – співачка годує дитину.

У лютому 2020 року Холзі говорила, що стати мамою для неї було б дивом. Варто зазначити, що співачка раніше перенесла викидень.

Як відомо, Холзі почала писати пісні у 17 років, а 2014 року підписала контракт із звукозаписною компанією Astralwerks і випустила мініальбом з п’яти композицій, що отримав назву Room 93. Її дебютний студійний альбом Badlands вийшов 2015 року.

  • Раніше американська співачка і активістка Холзі показала обкладинку майбутнього альбому “If I Can not Have Love, I Want Power”, на якій вона зображена з оголеними грудьми.
  • У квітні минулого року Холзі пожертвувала 100 тисяч захисних масок для лікарень Каліфорнії, щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом.
Теги: фото, Голзі, син, співачка

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