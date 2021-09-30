Співачка Голзі вперше показала сина: фото

Американська співачка Ешлі Ніколетт Франджипані, більш відома під псевдонімом Голзі, вперше показала обличчя свого первістка Ендера Рідлі, якого народила від бойфренда Алева Айдіна.

Знімки вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

На кадрах Айдін тримає на руках немовля Ендера, одягненого в різнокольоровий комбінезон і синю шапочку. На першому фото малюк мило посміхається, а на другому дивиться в бік від камери.

“Це найкращий подарунок на день народження”, – прокоментувала фото Голзі.

20 липня стало відомо, що Голзі вперше стала мамою. Тоді співачка опублікувала кілька чорно-білих світлин з малюком. На першій Голзі лежить на лікарняному ліжку й пригортає дитину до грудей, а поруч знаходиться Айдін. На другій – співачка годує дитину.