Співачка Голзі вперше показала сина: фото

Знімки вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
На кадрах Айдін тримає на руках немовля Ендера, одягненого в різнокольоровий комбінезон і синю шапочку. На першому фото малюк мило посміхається, а на другому дивиться в бік від камери.
“Це найкращий подарунок на день народження”, – прокоментувала фото Голзі.
20 липня стало відомо, що Голзі вперше стала мамою. Тоді співачка опублікувала кілька чорно-білих світлин з малюком. На першій Голзі лежить на лікарняному ліжку й пригортає дитину до грудей, а поруч знаходиться Айдін. На другій – співачка годує дитину.
У лютому 2020 року Холзі говорила, що стати мамою для неї було б дивом. Варто зазначити, що співачка раніше перенесла викидень.
Як відомо, Холзі почала писати пісні у 17 років, а 2014 року підписала контракт із звукозаписною компанією Astralwerks і випустила мініальбом з п’яти композицій, що отримав назву Room 93. Її дебютний студійний альбом Badlands вийшов 2015 року.
- Раніше американська співачка і активістка Холзі показала обкладинку майбутнього альбому “If I Can not Have Love, I Want Power”, на якій вона зображена з оголеними грудьми.
- У квітні минулого року Холзі пожертвувала 100 тисяч захисних масок для лікарень Каліфорнії, щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом.