«Сподіваюсь, у вас все вийде»: Майлі Сайрус допомогла фанам одружитися в Tik Tok

Про це повідомляють #Букви.

Так, закохана пара опублікувала у соцмережі відеоролик, на якому танцює під нову пісню зірки Plastic Hearts. Закохані звернулися до співачки та пообіцяли, що одружаться, якщо вона прокоментує цей ролик.

Несподівано, Сайрус побачила це та виконала умови.

“Сподіваюся, у вас двох все вийде, на відміну від мене. Вітаю”, – написала Сайрус.

Також знаменитість додала тематичні емодзі у вигляді каблучки, черепу та чорного серця.

До речі, для Майлі Сайрус тема особистих стосунків та заміжжя дуже близька. Рік тому співачка пережила болісне розлучення з актором Ліамом Гемсвортом. Після цього всі стосунки Сайрус закінчувалися дуже стрімко.