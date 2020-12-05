Covid-19 Україна

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«Сподіваюсь, у вас все вийде»: Майлі Сайрус допомогла фанам одружитися в Tik Tok

Популярна американська попспівачка Майлі Сайрус несподівано відреагувала на заклик фанатів у Tik Tok.

Субота, 5 грудня 2020, 20:59

Про це повідомляють #Букви.

Так, закохана пара опублікувала у соцмережі відеоролик, на якому танцює під нову пісню зірки Plastic Hearts. Закохані звернулися до співачки та пообіцяли, що одружаться, якщо вона прокоментує цей ролик.

Несподівано, Сайрус побачила це та виконала умови. 

“Сподіваюся, у вас двох все вийде, на відміну від мене. Вітаю”, – написала Сайрус.

Також знаменитість додала тематичні емодзі у вигляді каблучки, черепу та чорного серця.

@de4dangel

♬ original sound – Eli Rallo by The Jarr

До речі, для Майлі Сайрус тема особистих стосунків та заміжжя дуже близька. Рік тому співачка пережила болісне розлучення з актором Ліамом Гемсвортом. Після цього всі стосунки Сайрус закінчувалися дуже стрімко.

  • 3 грудня відома американська співачка Майлі Сайрус, яка на початку року розлучилася зі своїм чоловіком Ліамом Гемсвортом, зізналася, що досі не може його розлюбити. Вона зазначила, що причиною розлучення з Гемсвортом стала не її алкогольна залежність, а регулярні конфлікти, які виникали з будь-якого приводу.
  • Ліам дуже болісно пережив розлучення із Сайрус, але остаточно відпустив її. Зараз він щасливий у стосунках із 25-річною моделлю Габріеллою Брукс. Відомо, що Гемсворт ознайомився із нещодавнім інтерв’ю, у якому його колишня дружина заявила, що кохатиме його завжди, але його не розчулили ці слова.
Теги: відео, одруження, Сайрус

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