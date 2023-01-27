Після повернення до фільму "Людина-павук: додому шляху нема" американський актор Тобі Магвайр чітко дав зрозуміти в новому інтерв’ю, що він хоче продовжувати грати роль супергероя.

Про це інформує ScreenRant.

Кінематографічний всесвіт Marvel 2021 року зумів зібрати всіх трьох акторів фільму “Людина-павук” для зйомок нової частини. Для Тобі Магвайра це ознаменувало його повернення до ролі супергероя вперше після фільму “Людина-павук 3” 2007 року.

“Людина-павук: додому шляху нема” довів, що Тобі Магуайр все ще може грати Пітера Паркера. Більше ніж через рік після виходу кінострічки, зірка супергеройського фільму поділилася бажанням повернутися знову.

Напередодні виходу офіційної спеціальної книги про фільм “Людина-павук: додому шляху нема” Marvel поділилася уривками з інтерв’ю, в якому Тобі Магвайр розповідає про своє повернення. Відповідаючи на одне запитання про повернення до фільму, актор виразив бажання продовжувати грати цього супергероя.

“Я люблю ці фільми. Якби хлопці зателефонували мені і запропонували зустрітися, щоб прочитати сцену чи просто погуляти ввечері та побалакати, відповідь, безумовно, була б позитивною”, – коментує Магвайр.